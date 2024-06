MO: Netanyahu, “inconcepibile che Usa abbiano trattenuto armi”

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) “E’ inconcepibile che negli ultimi mesi l’amministrazione americana abbia trattenuto armi e munizioni a Israele” lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu sull’invio delle armi Usa allo Stato ebraico.

“Il segretario Blinken mi ha assicurato che l’amministrazione sta lavorando giorno e notte per rimuovere questi colli di bottiglia. Spero proprio che sia così. Dovrebbe essere così”.

“Durante la Seconda Guerra mondiale, Churchill disse agli Stati Uniti: dateci gli strumenti, faremo il lavoro. E io dico: dateci gli strumenti e finiremo il lavoro molto più velocemente”.

“Israele, il più stretto alleato dell’America – ha sottolineato Netanyahu – sta lottando per la sua vita, sta combattendo contro l’Iran e gli altri nostri nemici comuni”.

Dal canto suo, il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa a Washington con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato che “Israele deve fare molto di più per proteggere i civili ma Hamas deve accettare l’accordo per il cessate il fuoco”.

Intanto, gli Hezbollah hanno diffuso sui social un video ripreso da un loro drone di ricognizione che ha sorvolato il nord di Israele e il porto di Haifa dove ci sono obiettivi sensibili. Lo hanno riferito i media israeliani sottolineando che gli Hezbollah – con i quali è in corso un duro scontro militare al nord – non hanno tuttavia spiegato quando il video, di circa 10 minuti, sia stato girato.

L’esercito non ha ancora rilasciato alcun commento sul video che ha suscitato preoccupazione nel Paese. Le immagini del drone mostrano la costa di Haifa che dista circa circa 27 chilometri e sembra includere anche una parte di una base della Marina israeliana, così come diverse navi da guerra e infrastrutture che si dice siano dell’Unità d’elite Shayetet 7.

Oltre al porto di Haifa, le riprese mostrano, secondo gli Hezbollah, postazioni militari strategiche nel nord di Israele, tra cui i sistemi di difesa aerea Iron Dome e David’s Sling (La Fionda di Davide), così come un quartiere residenziale nella vicina Kiryat Yam. Gli Hezbollah hanno affermato che il drone è tornato in Libano senza problemi.

Subito dopo la diffusione del video sui sociale, Israele ha annunciato di aver abbattuto 3 droni sulla Galilea occidentale, lanciati dal Libano.