Morta in Francia l’ex diplomatica palestinese Leila Shahid

Keystone-SDA

L'ex diplomatica palestinese, Leila Shahid è morta oggi nella sua residenza del sud della Francia, secondo quanto annunciato all'agenzia France Presse dalla sorella Zeina. "Si, è morta oggi'', ha dichiarato la donna, confermando informazioni del quotidiano Le Monde.

1 minuto

(Keystone-ATS) La sorella non ha però precisato le circostanze del decesso. Secondo Le Monde, che per primo ha rivelato la notizia, Leïla Shahid, 76 anni, era malata da tempo e si sarebbe tolta la vita presso il suo domicilio di Lecques, nel dipartimento francese di Gard, nel sud del Paese.

L’ex diplomatica ha rappresentato la Palestina in Francia dal 1993, poi a Bruxelles, presso l’Unione europea, dal 2006 al 2015. In precedenza, fu ambasciatrice palestinese anche in Irlanda, Olanda e Danimarca. Shahid era nata nel 1949 a Beirut (Libano), in una famiglia di esiliati di origini palestinesi. Poté tornare in Palestina solo negli anni Novanta, con l’installazione a Ramallah dell’Autorità nazionale palestinese presieduta da Yasser Arafat, a cui lei era legata.

Con la pensione, dal 2015, Shahid – nota in Francia anche per le sue tante apparizioni televisive sulla causa palestinese – divideva la vita tra Beirut e la casa di Lecques. L’annientamento della Striscia di Gaza, dopo l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, la segnò profondamente. Shahid era sposata con lo scrittore marocchino Mohamed Berrada.