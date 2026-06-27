Morto a 90 anni ex presidente BNS Hans Meyer

Keystone-SDA

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L'ex presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Hans Meyer è deceduto all'età di 90 anni. Secondo un necrologio dell'istituto centrale pubblicato oggi sul "Tages-Anzeiger", è venuto a mancare il 17 giugno.

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(Keystone-ATS) Meyer ha dedicato tutta la sua carriera alla BNS, riferisce quest’ultima. Dal 1972 al 1977 ha ricoperto la carica di segretario generale, poi quella di membro supplente della direzione, prima di diventarne membro a pieno titolo nel 1985. Ha presieduto la Banca nazionale svizzera dal 1996 al 2000.

I suoi quattro anni alla presidenza sono stati caratterizzati dalla fine di una recessione, dall’introduzione dell’euro e dal dibattito sul ruolo della BNS durante la seconda guerra mondiale.

Meyer ha messo a punto il concetto di politica monetaria ancora in vigore oggi e ha supervisionato la riorganizzazione del circuito del contante, ha scritto la BNS.