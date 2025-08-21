The Swiss voice in the world since 1935
Morto Frank Caprio, “il giudice più gentile del mondo”

Keystone-SDA

Il giudice americano e star dei social media Frank Caprio è morto all'età di 88 anni. Lo ha annunciato la famiglia sul suo account Instagram. Aveva un cancro al pancreas.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel corso di 40 anni di carriera a Rhode Island, prima in tribunale poi nel programma tv ‘Caught in Providence’, è diventato famoso per l’umorismo e la sensibilità soprattutto nei casi che coinvolgevano bambini, tanto da fargli guadagnare sui social il soprannome di “giudice più gentile del mondo”.

Il suo inconfondibile stile in aula è stato immortalato in clip virali che spaziavano dall’invito ai bambini a sedersi con lui dietro il banco durante i processi, all’annuncio al giudice peluche con i suoi tratti che emetteva la sentenza. Un video su TikTok che mostrava la sua routine mattutina ha avuto oltre 5 milioni di visualizzazioni, mentre su Instagram il giudice aveva 3,4 milioni di follower.

Il figlio David ha ringraziato i fan per il loro amore e sostegno e ha esortato le persone a “diffondere un po’ di gentilezza” in memoria di suo padre.

