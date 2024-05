Mosca, ‘conquistati altri 4 villaggi in regione Kharkiv’

(Keystone-ATS) La Russia rivendica la conquista di altri quattro villaggi ucraini nella regione di Kharkiv, dopo quelli dei giorni scorsi. Si tratta di Gatische, Krasnoye, Morokhovets e Oleinkovo, riferisce il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass.

Nel frattempo il governatore Oleg Synegubov ha affermato che più di 4.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine della regione ucraina di Kharkiv in seguito all’offensiva russa iniziata venerdì. “In totale, 4.073 persone sono state evacuate”, ha scritto Synegubov sui social.

Dal canto loro le forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina hanno dichiarato ieri sera di essere state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico.

“Alle 14 (di sabato) sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza strategica. Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo”, si legge nel messaggio dell’unità Gostri Kartuzi delle forze speciali su X che ha anche postato un video in cui si vede una colonna di fanteria russa in movimento a sud del villaggio di Morokhovets.