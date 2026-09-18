Mosca dichiara ‘agente straniero’ il regista Zvyagintsev

Keystone-SDA

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Il ministero della Giustizia russo ha inserito il regista Andrey Zvyagintsev, residente in Francia, nel registro degli "agenti stranieri".

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(Keystone-ATS) “Andrey Zvyagintsev ha partecipato alla creazione di messaggi e materiali per un pubblico illimitato per conto di agenti stranieri, nonché di organizzazioni incluse nell’elenco delle organizzazioni straniere e internazionali le cui attività sono state considerate indesiderabili all’interno della Federazione Russa”, si legge sul sito del ministero.

La decisione del ministero russo è giunta solo quattro mesi dopo che Zvyagintsev ha vinto il Grand Prix al Festival di Cannes con il film Minotaur. Al momento della consegna del premio, il 23 maggio, Zvyagintsev ha pronunciato un discorso contro la guerra e si è rivolto direttamente al presidente russo Vladimir Putin: “l’unica persona che può fermare questa carneficina è lei, signor presidente della Federazione Russa”, ha detto.

Oltre a Zvyagintsev, sono stati aggiunti alla lista anche il giornalista Mikhail Shevelev, l’attivista Yerzhan Turgumbay, il politico Pavel Ivanov e il progetto Anarchist-35.