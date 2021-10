Compensazione del CO2 spiegata in due minuti

La compensazione delle emissioni di CO 2 sarà uno dei principali punti di attrito alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP26) a Glasgow. Come funziona e chi ne fa uso?

Le nazioni che partecipano all'Accordo di Parigi sono tenute ad aggiornare i loro impegni alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà in Scozia dal 31 ottobre al 12 novembre (COP26). L'obiettivo dell'accordo è di ridurre sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra nel tentativo di limitare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali.

I Paesi possono raggiungere la neutralità climatica limitando la quantità di gas serra che producono e compensando le emissioni che non possono essere ridotte. Il mercato della compensazione del CO 2 è diventato sempre più attrattivo per Paesi, aziende e individui. Questo consente di finanziare, ad esempio, progetti che aspirano il CO 2 dall'atmosfera o che ne riducono il rilascio.

Compensazione obbligatoria o volontaria

In Svizzera, le centrali termiche a combustibili fossili e le imprese con elevate emissioni, come i produttori di cemento e alcune aziende chimiche, sono obbligati a partecipare al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE. Le aziende ricevono o comprano dei diritti di emissione che possono essere scambiati tra di loro. Le imprese di media dimensione possono aderire volontariamente al sistema.

Compensare il CO 2 è possibile anche a livello individuale. Molte piattaforme - come UN Carbon offset o myclimate.ch - permettono alle persone di calcolare la loro impronta di carbonio e di scegliere di finanziare, ad esempio, dei progetti di riforestazione o di energia rinnovabile.

Le promesse e le azioni della Svizzera

La Svizzera intende dimezzare le sue emissioni entro il 2030 (rispetto al 1990) e raggiungere un bilancio netto pari a zero entro il 2050. La tabella di marcia del governo include misure nei settori industriali, l'efficienza energetica negli edifici e investimenti in progetti che riducono la quantità di CO 2 rilasciata nell'atmosfera.

La Svizzera ha fallito il suo obiettivo intermedio per il 2020 di ridurre le emissioni del 20% rispetto ai livelli del 1990. Ha raggiunto solo una riduzione del 14%. Per adempiere agli obblighi dell'Accordo di Parigi, il governo svizzero si appoggia su una serie di strumenti, tra cui la cosiddetta "legge sul CO 2 ". Una revisione della legge contenente nuove misure è però stata respinta alle urne nel giugno 2021.

La Svizzera ha finora firmato accordi con Perù, Ghana, Senegal, Georgia, Dominica e Vanuatu per compensare le sue emissioni. Gli investimenti finanzieranno impianti a biogas, pannelli solari e impianti a energia geotermica, così come programmi volti ad aumentare l'efficienza energetica negli edifici e ad elettrificare i trasporti pubblici.

