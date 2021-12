I volti dei membri del Governo nelle foto ufficiali per il nuovo anno

2022, presidente della Confederazione: Ignazio Cassis. Bundeskanzlei / Stefano Spinelli

2021, presidente della Confederazione: Guy Parmelin. Bundeskanzlei / Markus A. Jegerlehner

2020, presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano

The Swiss government (from left to right) Federal Chancellor Walter Thurnherr, Viola Amherd (defence minister), Simonetta Sommaruga (transport/energy/environment minister ), Guy Parmelin (economics, education minister), Ueli Maurer (finance minister/2019 Swiss President), Ignazio Cassis (foreign minister), Alain Berset (interior minister) and Karin Keller-Sutter (justice/police minister). Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamtes für Informatik

2018, Stéphane Schmutz. sda-ats

2017: Beat Mumenthaler Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler

2016, Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben

2015, Christian Grund e Maurice Haas Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas

2014: Dominic Buettener e Beatrice Devenes Bundeskanzeli / Dominic Buettener und Beatrice Devenes

2013: Ulrich Liechti Bundeskanzlei / Ulrich Liechti

2012: Corinne Glanzmann Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann

2011: Monika Flückiger Bundeskanzlei / Monika Flückiger

2010: Alex Spichale keystone

2009: Michael Stahl Keystone

2008: Béatrice Devènes e Dominic Büttner Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominique Buet

2008: Béatrice Devènes e Dominic Büttner Keystone

2007: Julie de Tribolet Bundeskanzlei / Julie De Tribolet

2006: Zurich Art College HGKZ Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ

2005: Marc Latzel Bundeskanzlei / Marc Latzel

2004: Tobias Madörin Bundeskanzeli / Tobias Madoerin

2003: Samuel Mizrachi Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi

2002: Reto Camenisch Bundeskanzlei / Reto Camenisch

2001: Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben

2000: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama

1999: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama

1999: fotografo ignoto Bundeskanzlei

June 1998: fotografo ignoto Bundeskanzlei

1997: fotografo ignoto Bundeskanzlei

La foto di gruppo dei sette membri del Governo svizzero è un rito annuale. Anche se i consiglieri federali non cambiano molto spesso in Svizzera, lo stile e il significato dell'immagine riflettono comunque cambiamenti al più alto livello.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 dicembre 2021 - 15:28

swissinfo.ch, swissinfo.ch

Ignazio Cassis, eletto presidente della Confederazione all'inizio di dicembre, ha scelto il soggetto per la foto del Consiglio federale del 2022. Lo sfondo rosa brillante si distingue dai precedenti, tradizionalmente piuttosto sobri. Con questo, Cassis vuole portare un tocco di colore in questo periodo buio di pandemia.

I Consiglieri federali e il Cancelliere federale sono posizionati sulla mappa dei percorsi delle Ferrovie federali svizzere (FFS) secondo il loro luogo cantone di origine. Questo per mostrare la diversità e la solidarietà del Paese. L'orario sull'emblematico orologio delle Ferrovie federali (18:48 e 22 secondi) è invece in tutta probabilità un riferimento all'anno che sta per iniziare e alla nascita dello Stato federale, nel 1848.





