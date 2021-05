René Hubert, l'uomo che ha vestito le star di Hollywood

Costumi cinematografici per Laurence Olivier e Vivien Leigh in Lady Hamilton, 1941. Collection Cinémathèque Suisse

Costume per Betty Amann in Asfalto, 1929. Collection Cinémathèque Suisse

Costumi per Kenneth Villiers e Raymond Massey in La vita futura, 1936. Collection Cinémathèque Suisse

Costume per Gloria Swanson in Gli amori di Sonia, 1927. Museum für Gestaltung Zürich, Kunstgewerbesammlung

Abito in tessuto piqué e velluto per l'azienda tessile Stoffel, 1955. Museum für Gestaltung Zürich, Kunstgewerbesammlung

Costumi per Anthony Quinn e Ingrid Bergman in La vendetta della signora, 1964. Collection Cinémathèque Suisse

Costume per Shirley Temple in Riccioli d'oro, 1935. Collection Cinémathèque Suisse

Costume per Jean Simmons in Désirée, 1954. Collection Cinéma- thèque Suisse

Bozza di costume per un film sconosciuto della 20th Century Fox, 1943. Collection Cinémathèque Suisse

Costumi per Madge Elliot ed Edna Best in Cenerentola, Coliseum Theatre di Londra, 1936. Museum für Gestaltung Zürich, Kunstgewerbesammlung

Abiti realizzati con tessuti svizzeri per il Teatro della moda all'Esposizione nazionale del 1939. Collection Cinémathèque Suisse

Lounge della First Class del DC-8 di Swissair, 1960. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz

Uniforme del personale di bordo di Swissair, 1966. Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Luftbild Schweiz

Costume per Linda Darnell in Ambra, 1947. Collection Cinémathèque Suisse

Lo stilista svizzero René Hubert ha inizialmente creato degli abiti per le stelle del cinema di Hollywood. Poi ha aiutato Swissair a raggiungere lo status di culto. Ora il suo lavoro può essere riscoperto in una mostra a Zurigo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2021 - 11:00

Noëmi Gradwohl / SRF, Ester Unterfinger / redazione fotografica

All'inizio della sua carriera internazionale c'è stata una donna: Gloria Swanson, la grande star di Hollywood del cinema muto. Nel 1921, Swanson stava girando un film a Parigi e voleva il costume più bello per il suo ruolo. Quello è stato il momento di René Hubert. Nato nella Svizzera orientale, Hubert viveva a Parigi dopo aver studiato all'École des Beaux Arts. Nessuno creava abiti per music-hall e varietà più affascinanti dei suoi.

La star del cinema era entusiasta. "Gloria Swanson mi ha assunto da Parigi a New York come suo 'créateur' personale", ha raccontato René Hubert alla televisione svizzera decenni dopo. In quanto 'créateur', era il disegnatore e il sarto di tutti gli abiti - teatrali, cinematografici e privati - dell'attrice.

René Hubert nel suo atelier alla Paramount Pictures, 1932. Collection Cinémathèque Suisse

Ma non era tutto. In seguito René Hubert ha vestito star come Jean Simmons, Marlene Dietrich, Ingrid Bergmann e Shirley Temple. "L'opulenza era il suo stile", dice lo storico del cinema Andres Janser, che ha curato la mostra su René Hubert al Museo di arti figurative (Museum für Gestaltung) di Zurigo.

René Hubert aveva un modo virtuoso di combinare i tessuti. Materiali opachi contro pietra luccicante e diversi strati. È qui che emerge la sua formazione di ricamatore a San Gallo, spiega Janser: "Ha capito il potenziale dei tessuti, che possono essere valorizzati quando vengono combinati".

Il successo non ha tardato ad arrivare: René Hubert è stato nominato due volte all'Oscar per i suoi costumi (per i film Désirée del 1954 e La vendetta della signora del 1964). Lo stilista svizzero ha lavorato su entrambe le sponde dell'Atlantico, negli Stati Uniti e in Europa.

E anche in Svizzera. Per l'Esposizione nazionale del 1939, ha presentato i tessuti dell'industria tessile svizzera nel cosiddetto Teatro della moda.

Bozza delle uniformi del personale di bordo di Swissair, 1965. Museum für Ge- staltung Zürich, Grafiksammlung

Negli anni '50, René Hubert ha fatto ritorno in Svizzera, a Zurigo. Come omosessuale, si sentiva sempre più minacciato durante l'era McCarthy negli Stati Uniti.

Ha così iniziato a lavorare per Swissair. La compagnia aerea voleva qualcuno che spogliasse le uniformi dei dipendenti dal loro aspetto militare. Si racconta che Hubert fosse stato raccomandato da un pilota con una sensibilità particolare per la cultura.

Il costumista ha reinventato non solo il look più leggero dei costumi, ma l'intera Swissair. "Ha definito la tonalità di blu che molto rapidamente è diventata famosa a livello internazionale come Blu Swissair", spiega Janser. "Il Blu Swissair è stato parte dell'identità del marchio della compagnia aerea dal 1950 in poi".

Il costumista delle star hollywoodiane ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in solitudine a Zurigo. Dopo la sua morte, un vicino ha recuperato i suoi beni dalla spazzatura, salvando i suoi disegni, le foto scattate sui set cinematorgrafici e persino alcuni costumi originali.

«René Hubert: Kleider machen Stars» L'esposizioneLink esterno è al Museo di arti figurative (Museum für Gestaltung) di Zurigo fino al 20 giugno 2021. End of insertion