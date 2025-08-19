Muore deputato in Parlamento Helsinki, per media è ‘suicidio’

Keystone-SDA

Il deputato finlandese Eemeli Peltonen, 30 anni, è stato trovato morto all'interno del Parlamento a Helsinki. La polizia ha aperto un'indagine, ma si esclude per ora la pista dolosa. Secondo indiscrezioni riportate dal giornale Iltalehti, si sarebbe tolto la vita.

(Keystone-ATS) Gli investigatori hanno affermato che la morte è avvenuta attorno alle 11.00, ma non hanno confermato né smentito se si trattasse di suicidio, pur scartando la pista dell’omicidio. Il Parlamento finlandese è tuttora in pausa estiva, con la prima sessione programmata per settembre.

Alla fine di giugno Peltonen, entrato in Parlamento nel 2023 con i Socialdemocratici, aveva confidato i suoi problemi di salute su Facebook. Soffriva di una malattia renale per la quale è stato ricoverato in ospedale durante la primavera e l’estate ed è stato in congedo.

“Poco fa abbiamo ricevuto una notizia sconvolgente riguardante il Parlamento, il nostro luogo di lavoro comune: uno dei nostri colleghi è deceduto nei locali parlamentari. È una notizia molto triste”, ha detto il primo ministro Petteri Orpo, citato dall’emittente di servizio pubblico finlandese Yle. “Auguriamo forza alla famiglia, ai parenti e ai colleghi. Siamo tutti profondamente colpiti da quanto avvenuto”, ha aggiunto.