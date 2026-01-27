The Swiss voice in the world since 1935
Netanyahu, Israele manterrà controllo dal fiume Giordano al mare

"Israele eserciterà il controllo della sicurezza dal (fiume) Giordano al mare, e questo vale anche per la Striscia di Gaza". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

(Keystone-ATS) “Ho sentito dire che permetterò la creazione di uno Stato palestinese a Gaza, ma questo non è successo e non succederà… Credo che sappiate tutti che la persona che ha ripetutamente bloccato la creazione di uno Stato palestinese sono io”, ha dichiarato.

