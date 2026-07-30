Nuova ondata di raid americani nella notte contro Iran

Keystone-SDA

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Nuova ondata di raid Usa questa notte contro l'Iran, dopo "i tentati attacchi" di Teheran "contro le basi americane in Medio Oriente".

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(Keystone-ATS) Intanto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato presentato un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane.

I raid, ha comunicato il comando centrale americano (Centcom), sono una “potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente”.

Intanto – secondo quanto riporta il Wall Street Journal – l’ammiraglio Brad Cooper, capo del Centcom, ha presentato la settimana scorsa a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi all’Iran per ridurre le sue capacità missilistiche. Il giornale cita alcune fonti, secondo le quali Trump può scegliere fra raid mirati o la campagna proposta da Cooper per rispondere all’attacco iraniano contro target americani in Giordania.

L’ipotesi di una nuova campagna aerea non piace al Congresso americano, che teme che gli Stati Uniti possano essere trascinati ancora di più nel conflitto.

L’idea di Cooper è di andare al di là dei raid di rappresaglia che finora hanno avuto scarso effetto nello Stretto di Hormuz, e passare a una drastica escalation del conflitto. Cooper ha spiegato che un’azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi in grado di neutralizzare in modo significativo la minaccia missilistica iraniana e provare a bloccare lo stallo. Con questo approccio incisivo e su larga scala, gli Stati Uniti avrebbero meno bisogno di munizioni difensive.