Nuove leggi a partire dal 1° gennaio 2026 nei Grigioni

A partire dal 1° gennaio, la revisione della legge della polizia conterrà anche la gestione delle minacce, mentre una nuova norma di promozione degli alloggi favorirà i committenti di abitazioni di utilità pubblica. Inizierà inoltre la seconda fase del Piano d'azione Green Deal. Sono alcune delle novità che entreranno in vigore nel Cantone dei Grigioni.

(Keystone-ATS) POLIZIA: Le nuove basi legali della Legge sulla polizia del Canton Grigioni comprendono la creazione del Servizio per la gestione cantonale delle minacce, che si occuperà di individuare i campanelli d’allarme che precedono gravi atti di violenza domestica, contro le autorità, l’estremismo violento, il radicalismo, lo stalking e altre forme di violenza.

ALLOGGI: Dal 1° gennaio entrerà in vigore la nuova legge cantonale concernente la promozione degli alloggi (LcPrA). Essa agevola i committenti di abitazioni di utilità pubblica, che possono beneficiare di mutui a interesse favorevole per la costruzione, il rinnovo o l’acquisto di alloggi a pigione moderata.

CLIMA: Il 31 dicembre 2025 entra in vigore la legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l’innovazione nei Grigioni (LGCI). Essa è volta a decarbonizzare il Cantone retico entro il 2050 con misure mirate. Viene così lanciata la seconda tappa del cosiddetto Piano d’azione Green Deal, nel quale 17 milioni confluiranno annualmente nel fondo per il clima.

IMPOSTE: Entra in vigore anche la seconda tappa concernente gli sgravi fiscali per le famiglie e gli specialisti. Essa prevede l’aumento della deduzione per costi di custodia di figli da parte di terzi, la deduzione per doppio reddito nonché quella per figli. Il primo passo è entrato in vigore nel 2025 con una riduzione del 5% del tasso fiscale per le persone fisiche.

POPOLAZIONE: Il 1° gennaio entreranno in vigore le revisioni parziali della legge sulla protezione della popolazione nonché della legge sulla protezione civile. Per quanto riguarda la prima, i comuni che lo desiderano possono istituire stati maggiori di condotta regionali per la gestione di eventi. Mentre la seconda concerne il mantenimento degli effettivi delle squadre e dei quadri della protezione civile.

ASSICURAZIONE MALATTIA: Il 1° gennaio entrerà in vigore la revisione parziale dell’ordinanza relativa alla legge sull’assicurazione malattie e la riduzione dei premi. Essa concerne le persone tassate alla fonte, il loro diritto verrà calcolato sulla base del reddito dell’anno precedente.

PESCA: Viene introdotta una revisione parziale dell’ordinanza relativa all’esercizio della pesca che implica un’armonizzazione delle disposizioni di cattura valide per il lago transfrontaliero di Livigno. Fra gli altri, comprende un progetto pilota nella Moesa che comporta l’inasprimento di varie disposizioni di pesca.