Nuovo direttore musicale per Opernhaus di Zurigo da agosto 2028

Keystone-SDA

Il direttore d'orchestra Lorenzo Viotti sarà il nuovo direttore musicale generale dell'Opernhaus di Zurigo. Il 35enne romando succederà ad agosto 2028 all'italiano Gianandrea Noseda, in carica dal 2021.

(Keystone-ATS) Viotti ha firmato un contratto biennale per le stagioni 2028/2029 e 2029/2030. La durata di esso è basata sull’attuale mandato del direttore artistico Matthias Schulz, ha precisato in una nota odierna l’Opernhaus di Zurigo.

Viotti non è un volto nuovo a Zurigo, dove ha condotto produzioni quali “Werther” (2018), “Die Csárdásfürstin” (La principessa della ciarda, 2020) e “Die tote Stadt” (2025). Attualmente dirige musicalmente la nuova produzione “Die Fledermaus” (Il pipistrello), indica la nota.

Ha inoltre curato produzioni al Teatro alla Scala di Milano, all’Opéra di Parigi e alla Semperoper di Dresda. Ha collaborato con orchestre sinfoniche quali la Cleveland Orchestra, la Gewandhausorchester di Lipsia, la Berliner Philharmoniker e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.

Viotti è nato nel 1990 a Losanna in una famiglia di musicisti franco-italiana. Inizialmente ha studiato piano, canto e batteria a Lione, formandosi poi come direttore d’orchestra a Vienna e Weimar. Tra i suoi riconoscimenti figura quello di Newcomer of the Year agli International Opera Awards del 2017. Viotti ha debuttato come direttore d’orchestra a Valencia con “Faust”.

A fine agosto il 35enne romando ha inaugurato la nuova sala concerti Noda di Sion dirigendo “Minuit en plein ciel bleu”, creazione del compositore altovallesano Andreas Zurbriggen, interpretata dall’Orchestra della Svizzera romanda.