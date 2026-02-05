Nyt, Epstein aiutò Woody Allen e moglie per figlia a college

Jeffrey Epstein ha aiutato Woody Allen e Soon-Yi Previn durante il processo di ammissione all'università di una delle loro figlie.

(Keystone-ATS) Avrebbe messo la famiglia in contatto con il presidente del Bard College, un suo vecchio conoscente, come dimostrano le email rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia. Lo scrive il New York Times.

Il presidente del Bard College, Leon Botstein, ha accettato di aiutare la famiglia e la figlia della coppia, Bechet Allen, ha poi frequentato quell’ateneo, laureandosi nel maggio 2021, secondo il suo profilo LinkedIn.

“Non posso ringraziarti abbastanza per aver fatto entrare Bechet al Bard”, si legge in un messaggio a Epstein datato 11 gennaio 2017. Il messaggio proviene dall’account di Woody Allen, ma sembra essere stato scritto da Soon-Yi Previn, che menziona Allen nella nota.

“Non potevo essere più espansiva – prosegue il messaggio – perché ero in cucina a cenare con Manzie (sorella di Bechet, ndr.). Non volevo che sentisse. Penso sia meglio che Bechet si impegni e non sappia in anticipo di essere stata ammessa, in modo che, quando entrerà al Bard, si sarà impegnata un po’ e vorrà davvero andarci. Grazie per esserci stato d’aiuto. Non posso dirti quanto questo significhi per me. Woody ha detto che quando Bechet darà fuoco alla scuola, dovranno ringraziare te”.