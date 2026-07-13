Ok definitivo Consiglio Ue a nuove norme diritti passeggeri aerei

Keystone-SDA

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Via libera definitivo del Consiglio dell'Ue alle nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei. Le modifiche al regolamento sono state approvate lo scorso 7 luglio dal Parlamento europeo con 646 voti a favore, 12 contrari e 3 astenuti.

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(Keystone-ATS) La nuova normativa è volta a semplificare e rafforzare i diritti dei passeggeri aerei. Tra le novità introdotte, risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. Le norme aggiornate entreranno in vigore 12 mesi e 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.