The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Olanda: nasce nuovo governo, Jetten premier più giovane di sempre

Keystone-SDA

Nasce il nuovo governo nei Paesi Bassi. L'esecutivo di minoranza formato dai progressisti del D66, dai liberali del Vvd e dai cristiano-democratici del Cda ha giurato davanti al re, aprendo una nuova fase politica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A guidarla è Rob Jetten, che diventa il più giovane primo ministro nella storia olandese. Il leader del D66, classe 1987, europeista convinto e paladino dei diritti civili, aveva ottenuto una vittoria a sorpresa alle elezioni del 22 ottobre, superando l’ultradestra di Geert Wilders.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR