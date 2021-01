Oltre mezzo metro di neve fresca, valanghe e disagi a treni

Neve e vento creano disagi alla circolazione. KEYSTONE/MARCEL BIERI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 gennaio 2021 - 09:27

(Keystone-ATS)

Forti nevicate hanno interessato la scorsa notte l'arco alpino: in molte località si segnala oltre mezzo metro di neve fresca, con conseguenti disagi al traffico ferroviario e un elevato pericolo di valanghe.

Ad Arosa (GR) si segnalano 65 centimetri di neve nuova, indicano su Twitter Meteonews e MeteoSvizzera, precisando che negli ultimi 40 anni solo tre volte è stato raggiunto un simile quantitativo in una notte.

Nel canton di Uri sempre stanotte a causa delle intense nevicate una valanga ha invaso la strada che collega Seedorf a Isleten, sulla riva occidentale del lago dei Quattro cantoni: nessuno è rimasto ferito e non si segnalano danni ma il collegamento è chiuso al traffico.

A causa dell'elevato rischio di valanghe, stamattina la Matterhorn Gotthard Bahn ha sospeso il servizio di trasporto auto dell'Oberalp tra Andermatt (UR) e Sedrun (GR). I convogli della compagnia ferroviaria non circolano neppure tra Niederwald (VS) e Hospental (UR). Al momento non è previsto nessun trasporto sostitutivo.

Le precipitazioni provocano disagi anche ad altri collegamenti ferroviari: la linea tra Andermatt (UR) e Tschamut-Selva (GR) è interrotta da stamane a causa del pericolo di valanghe, mentre per il forte vento stamane i treni tra Weissbad (AI) e Wasserauen (AI) sono stati sospesi dalle Ferrovie federali svizzere (FFS).

In giornata le precipitazioni dovrebbero estendersi a nord delle Alpi anche in pianura: SRF Meteo precisa su Twitter che dopo una notte dalle temperature piuttosto miti sul paese si propagherà una corrente di aria gelida proveniente da nord-est, che provocherà un consistente abbassamento del limite delle nevicate.