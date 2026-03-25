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On cambia ai vertici: fondatori tornano alla guida operativa

Keystone-SDA

Cambio ai vertici del marchio di articoli sportivi On: i due cofondatori David Allemann e Caspar Coppetti assumeranno dal primo maggio il ruolo di Co-CEO, affiancando alla carica operativa anche la co-presidenza del consiglio di amministrazione (Cda).

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(Keystone-ATS) L’attuale presidente della direzione Martin Hoffmann lascia l’azienda dopo 13 anni.

La decisione, annunciata oggi dalla società zurighese, mira a integrare più strettamente la strategia con le operazioni quotidiane, di modo da affrontare la prossima fase di crescita. On, che nel 2025 ha superato per la prima volta i 3 miliardi di franchi di fatturato, si dice infatti pronta a proseguire l’espansione.

La condivisione dei ruoli di CEO e presidente del Cda viene talvolta vista con scetticismo dagli osservatori dal punto di vista della governance aziendale: On giustifica la scelta con l’esigenza di legare più strettamente la visione dei fondatori – oltre ai due citati c’è anche Olivier Bernhard, che rimane nel consiglio di amministrazione – all’esecuzione del lavoro in una fase chiave per l’azienda.

Hoffmann, che ha ricoperto ruoli chiave per oltre un decennio, lascia il suo incarico per prendersi una pausa. Resterà comunque a disposizione dell’impresa in veste di consulente fino a marzo 2027. Il manager aveva inizialmente guidato On come Co-CEO insieme a Marc Maurer, poi uscito dalla società l’anno scorso.

On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, i citati David Allemann, Olivier Bernhard (ex pluricampione Ironman) e Caspar Coppetti. Le scarpe On dispongono di una tecnologia di ammortizzazione brevettata che vuole migliorare l’esperienza del corridore. Nel novembre 2019 il campione di tennis Roger Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche la sua esperienza in materia di marketing e nel settembre 2021 l’impresa è sbarcata alla borsa di New York. Nel 2025 ha registrato ricavi per 3,0 miliardi di franchi e un utile netto di 266 milioni.

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