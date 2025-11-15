Parigi: evacuata per allerta bomba la redazione di Bfm Tv

Keystone-SDA

Allerta alla bomba questo pomeriggio nei locali di Bfm Tv, nel XV arrondissement di Parigi, che sono stati evacuati: le perquisizione da parte dei reparti specializzati delle forze dell'ordine non hanno però portato alla luce nulla di sospetto.

(Keystone-ATS) Alle 15.19, una serie di spot pubblicitari e di servizi registrati è stata messa in onda e i programmi in diretta sono stati interrotti all’improvviso.

La sede di Bfm è stata circondata dalla polizia e gli artificieri hanno fatto evacuare il palazzo per procedere all’esame dei locali. Poco più tardi, sono arrivate squadre di poliziotti con cani anti-esplosivo. Secondo quanto trapelato, l’intervento delle forze dell’ordine è stato deciso dopo l’arrivo di una telefonata in cui si annunciava che l’edificio sarebbe esploso alle 15.15.

Bfm Tv, in un post su X, ha informato che “i locali sono stati evacuati in seguito a un’allerta sulla sicurezza. Le forze dell’ordine sono sul posto per le necessarie verifiche. I nostri programmi sono temporaneamente interrotti su tutti i canali. Le nostre squadre si mobilitano per un ritorno in diretta al più presto. Grazie della comprensione”.

Poco prima delle 18 sono riprese le trasmissioni in diretta. L’allerta alla bomba – hanno detto i giornalisti in diretta – “è stata presa molto sul serio dagli inquirenti anche perché siamo a sole 48 ore dalle commemorazioni dei 10 anni dagli attentati del 13 novembre 2015”.