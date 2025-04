Pasqua: un quinto popolazione partecipa a un servizio religioso

Keystone-SDA

Solo una persona su cinque nella Svizzera tedesca e romanda partecipa a una funzione religiosa durante il periodo pasquale o rinuncia alla carne o all'alcol il mercoledì delle ceneri o il venerdì santo.

(Keystone-ATS) Secondo il 25% degli intervistati in un sondaggio, la Pasqua è considerata prima di tutto una festa di famiglia. Circa sei persone su dieci comunque festeggiano la Pasqua, secondo l’indagine pubblicata oggi dall’istituto di ricerche di mercato e di opinione Marketagent Schweiz, che si basa sulle risposte di 1020 persone di età compresa tra quattordici e 75 anni interrogate tra il 26 marzo e il 4 di aprile. Secondo l’azienda, il campione “è rappresentativo della popolazione svizzera”, si legge in un breve rapporto sull’inchiesta.

L’usanza pasquale più diffusa in Svizzera è il coniglio di cioccolato, ma anche le uova di cioccolato e le uova di Pasqua colorate sono molto popolari. La festa è anche l’occasione per fare regali, per i quali gli svizzeri spendono in media 20 franchi a testa.

Poco più di un quarto delle persone interrogate approfitta delle vacanze pasquali per andare in vacanza. L’84% sceglie destinazioni con temperature elevate e baciate dal sole, come il mare; il 16% va a sciare.