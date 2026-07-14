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Passa legge che esenta da arresto renitenti a leva ultraortodossi

Keystone-SDA

Il disegno di legge che esenta gli ultraortodossi renitenti alla leva dall'arresto e dal perseguimento è stato approvato in seconda e terza lettura dall'assemblea plenaria della Knesset, il parlamento monocamerale israeliano.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Hanno votato a favore 58 deputati, 54 contro. Il primo ministro Benyamin Netanyahu è arrivato per il dibattito, ma non era presente al momento della votazione. È stato accolto dalle grida “vergogna” e “vattene” da parte dei deputati dell’opposizione.

Yuli Edelstein e Dan Illouz del Likud hanno votato contro il provvedimento, così come Sharon Haskel del partito National Right e Moshe Solomon del partito Religious Zionism. Michal Waldiger e Ofir Sofer, anch’essi di Religious Zionism, erano assenti al momento del voto.

Prima del voto, i deputati ultraortodossi hanno presentato una dichiarazione formale di conflitto d’interesse, riconoscendo che tutti loro hanno figli o nipoti che potrebbero beneficiare della legge di esenzione dal servizio militare.

I partiti dell’opposizione israeliani Yesh Atid e Yisrael Beytenu hanno subito presentato ricorso all’Alta corte di giustizia, accusando la coalizione di promuovere “l’evasione di massa della leva ultraortodossa” e di “calpestare il principio di uguaglianza nella ripartizione degli oneri”, come riferiscono i media israeliani.

La petizione presentata dal leader dell’opposizione Yair Lapid e dai membri di Yesh Atid della Commissione affari esteri della Knesset sostiene che “in un momento in cui i soldati dell’IDF e coloro che prestano servizio si fanno carico del peso maggiore, il governo sputa ancora una volta in faccia a loro e privilegia ristretti interessi politici rispetto al bene del paese”.

Avigdor Liberman, presidente di Yisrael Beytenu, e il partito hanno presentato ricorso alla Corte, chiedendo l’annullamento della legge e la sua immediata sospensione.

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