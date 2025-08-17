Passo del Grimsel: strada riaperta dopo colata di fango

Keystone-SDA

La strada del passo del Grimsel è stata riaperta dopo una colata di fango che ne aveva provocato la chiusura, secondo un messaggio pubblicato stamani dal TCS.

(Keystone-ATS) La tratta era stata chiusa in tempo prima della colata grazie a un sistema d’allerta, hanno indicato ieri sera le competenti autorità del Canton Berna. L’episodio si è verificato ieri verso le 21:00 fra Innertkirchen e Guttannen.