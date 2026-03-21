Pentagono, integreremo l’IA Palantir nelle Forze armate Usa

Keystone-SDA

Il sistema di intelligenza artificiale Maven di Palantir diventerà un programma ufficiale del Pentagono: lo si legge in una lettera ai vertici della Difesa Usa del vicesegretario Steve Feinberg, datata 9 marzo e rivelata da Reuters sul suo sito.

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(Keystone-ATS) Nella lettera, indirizzata ai vertici del Pentagono e ai comandanti delle forze armate statunitensi, Feinberg ha scritto che l’integrazione del sistema intelligente Maven di Palantir fornirà ai combattenti “gli strumenti più avanzati necessari per individuare, scoraggiare e dominare i nostri avversari in tutti i settori”.

Maven è una piattaforma software di comando e controllo che analizza i dati dal campo di battaglia e identifica gli obiettivi. È già il principale sistema operativo di intelligenza artificiale per le forze armate statunitensi, che hanno effettuato migliaia di attacchi mirati contro l’Iran nelle ultime tre settimane.

La decisione dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno fiscale in corso, che termina a settembre, secondo la lettera.

Palantir Technologies, appaltatore del Pentagono e di altre agenzie americane, è la stessa azienda che sta sviluppando anche Titan, un modello di intelligenza artificiale completamento orientato all’uso militare: il nome è l’acronimo di Tactical Intelligence Targeting Access Node, in poche parole è una stazione di terra mobile progettata per accelerare la sequenza temporale “dal sensore al tiratore”, integrando dati satellitari e sensori terrestri.