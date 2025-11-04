People incorona Jonathan Bailey l’uomo più sexy al mondo

Jonathan Bailey è l'uomo più sexy al mondo del 2025. A decretarlo la rivista "People", che ha scelto l'attore inglese, 37 anni, per la sua capacità di "stuzzicare" per rubare sia la scena che i cuori.

(Keystone-ATS) “Bailey è una delle star più magnetiche di Hollywood”, si legge nelle motivazioni. Nonostante il suo fascino, il bel Anthony Bridgerton nella serie tivù di Netflix Bridgerton, l’attore deve ancora abituarsi alla sua fama ed è solo da qualche anno che si è reso conto che la sua popolarità era in ascesa.

In particolare ricorda un momento nel 2020 in cui ha preso consapevolezza della sua fama: “avevo la radio come sveglia – ha spiegato – e una mattina sento, ‘Ed ora il notiziario delle 7.00, ma prima di salutarci, possiamo parlare di Jonathan Bailey?’. In quel momento mi sono detto, ‘Sta succedendo davvero? È una roba da matti'”.

E negli ultimi cinque anni Bailey ne ha fatta di strada: oltre alla serie di Netflix, nel 2023 ha interpretato Tim Laughlin in “Compagni di viaggio” (“Fellow Travelers”) vincendo il Satellite Award e il Critics’ Choice Awards come miglior attore non protagonista in una miniserie.

Nel 2024 ha interpretato Fiyero nel film “Wicked”, quest’anno ha recitato nel ruolo del dottor Henry Loomis in “Jurassic World – La rinascita”; nel cast con lui anche Scarlett Johansson e Mahershala Ali. A fine mese rimetterà i panni di Fiyero per “Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good)”. La pellicola è attesa in sala il 21 novembre.