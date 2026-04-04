The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Più di mille in piazza a Tel Aviv contro guerra a Iran e Hezbollah

Keystone-SDA

"Basta con la guerra infinita": più di mille persone hanno manifestato in serata a Tel Aviv contro la guerra condotta da Israele contro l'Iran e Hezbollah in Libano, chiedendo alle autorità di porvi fine, prima di essere disperse dalla polizia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Non bombardate! Parlate!”, “Basta con le sciocchezze di Bibi”, hanno scandito i manifestanti riuniti in piazza Habima, nel cuore della metropoli, come ha osservato un giornalista dell’Afp. Una donna teneva un cartello con la scritta: “Netanyahu è la più grande minaccia all’esistenza di Israele”, riferendosi al primo ministro Benyamin Netanyahu, soprannominato “Bibi”.

Il Medio Oriente è precipitato in una guerra dal 28 febbraio, scatenata dall’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, a cui Teheran sta rispondendo con attacchi missilistici e con droni contro Israele e diversi paesi della regione.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR