The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Piani d’emergenza: bene Raiffeisen e ZKB, male PostFinance

Keystone-SDA

Approvati i piani d'emergenza di Raiffeisen e della Banca cantonale di Zurigo (ZKB), bocciati invece quelli di PostFinance: è questo il risultato della valutazione annuale della Finma delle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Attualmente PostFinance non dispone di un capitale sufficiente per assorbire le perdite previste in caso di crisi, spiega in un comunicato odierno l’autorità federale di vigilanza finanziaria. La filiale della Posta ha riconosciuto questa lacuna già nel 2023 e sta costituendo i fondi necessari.

Inoltre la cosiddetta strategia alternativa di PostFinance non adempie alle esigenze: si tratta in questo caso delle indicazioni per far sapere in che modo le funzioni di rilevanza sistemica – traffico dei pagamenti, operazioni di deposito – possono essere mantenute se un risanamento dell’impresa non risulta essere possibile.

I piani d’emergenza di Raiffeisen e della ZKB sono per contro in linea con i requisiti richiesti. In autunno la Finma informerà in merito alla pianificazione delle crisi da parte di UBS.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR