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Piccolo di foca nato allo zoo di Berna

Keystone-SDA

Dopo 11 mesi di gestazione, la foca "Purina" ha dato alla luce martedì scorso un cucciolo allo zoo di Berna. I due, in perfetta salute, sono stati inizialmente separati dal gruppo per consentire una fase di legame tranquilla, secondo quanto riferito oggi dallo zoo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per “Purina” si tratta del sesto parto, il primo tuttavia dopo una pausa di dieci anni. La madre allatterà il piccolo per circa cinque settimane. Con un contenuto di grassi pari al 50%, il latte delle foche è tra i più nutrienti dell’intero regno animale. Grazie a questa densità energetica, il cucciolo dovrebbe triplicare il suo peso alla nascita, pari a circa 9 kg, durante il periodo di allattamento.

I cuccioli di foca sono in grado di nuotare e immergersi fin dalla prima ora di vita. Ciò è anche necessario, poiché in natura le foche nascono su spiagge e banchi di sabbia, ovvero in habitat soggetti alle maree. Quando sale la marea, i cuccioli devono essere in grado di nuotare per non annegare.

Le madri e i loro cuccioli comunicano tra loro tramite versi forti e lamentosi quando vengono separati per brevi periodi, ad esempio quando la madre deve entrare in acqua per cercare cibo.

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