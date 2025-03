“Per gli svizzeri all’estero potrebbe diventare più difficile mantenere un conto bancario in Svizzera”

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 3: Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola, Episodio 3:



Voto elettronico, rapporti con le banche svizzere, elezione del Consiglio federale: il deputato liberale-radicale Laurent Wehrli fa il punto sulle questioni politiche che riguardano le svizzere e gli svizzeri all'estero. Nella nostra serie "La Quinta Svizzera sotto la Cupola", spiega perché difende gli interessi delle persone espatriate.

Laurent Wehrli, deputato del Partito liberale radicale (PLR/destra) dal 2015, è un politico con una visione internazionale. Presiede la commissione Politica esteraCollegamento esterno del Consiglio nazionale (Camera bassa) ed è membro dell’ufficio di presidenza dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”. Ha 59 anni, è sposato e ha due figli e due nipoti. Professionalmente, dirige una società nel settore degli eventi, che opera a livello internazionale.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola: A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’esteroCollegamento esterno”. Ogni settimana di sessione, diamo la parola a uno di loro nella nostra nuova serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

Swissinfo.ch: Qual è stata la sua priorità durante la sessione che si è appena conclusa?

Laurent Wehrli: Ovviamente, come non accade in ogni sessione, la priorità è stata l’elezione di un nuovo membro del Consiglio federale. Si tratta di un evento importante, perché la composizione del governo ne influenza i punti di forza e le visioni. È interessante notare che il nuovo ministro della difesa centrista, Martin Pfister, ha una concezione internazionale molto personale, perché sua moglie è brasiliana. È una buona notizia per gli svizzeri all’estero, anche se il suo rivale Markus Ritter era altrettanto aperto alla Quinta Svizzera.

Avete discusso anche di questioni di particolare importanza per le svizzere e gli svizzeri all’estero?

Per esempio, abbiamo discusso delle misure proposte dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul crollo del Credit Suisse per evitare un’altra debacle bancaria. Questa discussione potrebbe avere un impatto indiretto sulla Quinta Svizzera. Se verranno imposti maggiori controlli sulle banche, potrebbe diventare più difficile per gli svizzeri e le svizzere residenti all’estero mantenere o aprire un conto in Svizzera. È importante che gli espatriati possano mantenere i legami bancari con il loro Paese d’origine. Quando incontro gli svizzeri all’estero, questo è uno degli argomenti che mi parlano più spesso.

Come vede la Svizzera nel mondo in questo momento?

La situazione geopolitica è in fermento, il multilateralismo viene abbandonato a favore di incontri bilaterali, in un clima di polarizzazione. In questo contesto, la Svizzera deve continuare a servire il mondo offrendo i suoi buoni uffici e impegnandosi a favore del diritto internazionale umanitario, attualmente minato in numerosi conflitti. Questo ruolo è riconosciuto e utilizzato a livello internazionale.

La Confederazione non ha perso la sua neutralità, come alcuni sostengono. Ha imposto sanzioni alla Russia, che ha violato il diritto internazionale invadendo l’Ucraina. Ciononostante, la Russia riconosce che la presidenza dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa spetti alla Svizzera (OSCE). Mosca non ha nemmeno denunciato il mandato che ha conferito alla Svizzera dal 2009 per rappresentare i suoi interessi in Georgia.

Lei è membro dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”. Perché si impegna per l’elettorato della Quinta Svizzera?

Non mi impegno per gli svizzeri all’estero perché penso che siano un elettorato e che possano portarmi voti. Lo faccio perché il mio ruolo di rappresentante eletto in Parlamento è quello di agire a nome di tutte le persone con cittadinanza svizzera, che vivano in Svizzera o all’estero. Poiché sono membro della Commissione per la politica estera e mi occupo di relazioni internazionali da molti anni, ritengo importante essere in contatto con gli svizzeri all’estero e rappresentarli nelle discussioni in Parlamento.

Quali sono i suoi legami con la comunità svizzera all’estero?

Sono stato assistente universitario negli Stati Uniti, ma molti anni fa e per un breve periodo. Quindi non mi considero come uno svizzero all’estero. È vero che ho figli che hanno vissuto o vivono ancora all’estero, ma non è questo legame personale che mi spinge a impegnarmi per la diaspora.

Quali successi ha ottenuto nella difesa degli interessi degli svizzeri all’estero?

La cosa di cui sono più soddisfatto è il fatto di essere riuscito a rimettere all’ordine del giorno il voto elettronico per gli svizzeri all’estero. Quando Ginevra ha messo fine al suo progetto, il voto elettronico si è bloccato, impedendo a molte persone all’estero di votare perché non avevano ricevuto il materiale elettorale in tempo.

Per le elezioni federali del 2023, sei Cantoni hanno testato un sistema di voto elettronico che ha dimostrato di funzionare bene. Sono fiducioso che per le elezioni federali del 2027 tutti gli svizzeri e le svizzere all’estero potranno utilizzare questo sistema.

Ho molti contatti con i parlamentari che si oppongono al voto elettronico, per far capire loro la necessità di questa soluzione per la diaspora. Recentemente, uno dei responsabili della questione all’interno dell’UDC [Unione democratica di centro/destra conservatrice], che si oppone al voto elettronico, ha ammesso di averne compreso l’utilità per gli svizzeri all’estero. Ha confidato che la posizione del suo partito potrebbe evolversi e che potrebbe sostenere un sistema di voto elettronico per i cittadini all’estero.

Ha anche subito delle sconfitte?

Continuo a sperare che troveremo delle soluzioni, ma la questione del mantenimento di un conto bancario in Svizzera è molto problematica. Per molti svizzeri all’estero questo rimane impossibile a causa delle elevate commissioni applicate dalle banche. Abbiamo cercato di costringere PostFinance a fare un’offerta speciale, ma il Parlamento ha rifiutato. Tuttavia, abbiamo una buona soluzione con le banche cantonali di Ginevra e Zurigo.

Se dovesse emigrare, dove andrebbe?

Dato che ho una società in Sudafrica, è certamente un posto dove andrei. Tuttavia, è difficile dire dove vorrei andare, perché questo potrebbe significare escludere altri luoghi. Amo così tanto il mondo e ho molti amici e relazioni in diversi Paesi.

