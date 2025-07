Oggi in Svizzera

Vivete in un Paese in cui le zanzare possono trasmettere malattie pericolose? Questo è anche il caso della Svizzera. La zanzara tigre ronza in Ticino da oltre 20 anni e da allora è stata rilevata con sempre più frequenza anche in altre località della Svizzera.

Tuttavia, ricercatrici e ricercatori ticinesi sono riusciti a battere in astuzia la bestia. Oltre mezzo milione di maschi sterilizzati di zanzara tigre saranno liberati quest’estate a Losone e Ascona in una nuova fase di test. Ignari della loro infertilità, si gli insetti accoppieranno con le femmine che poi deporranno uova non fecondate.

La popolazione di zanzare nei pressi di Morcote, vicino a Lugano, era già stata ridotta del 90% in questo modo e la responsabile del progetto Eleonora Flacio, della Scuola universitaria professionale SUPSI, è convinta che funzionerà anche altrove.

Chi teme ora un aumento massiccio delle punture di zanzara dopo il rilascio di oltre mezzo milione di insetti può stare tranquillo: in tutte le specie di zanzare, solo le femmine pungono.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz