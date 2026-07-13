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Prezzo benzina e diesel torna a crescere

Keystone-SDA

I prezzi del carburante in Svizzera sono aumentati dell'1,7% nel fine settimana. Lo rivelano i dati diffusi dal Touring Club Svizzero (TCS), secondo cui comunque i massimi toccati negli scorsi mesi restano distanti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando al TCS, attualmente il costo medio di un litro di benzina senza piombo 95 si attesta a 1,84 franchi, mentre per la 98 si pagano 1,95 franchi. Il diesel viene invece venduto a 2,00 franchi.

Alla fine di febbraio, prima dell’inizio della guerra in Iran, i prezzi erano molto più bassi: 1,67 franchi per la 95, 1,78 franchi per la 98 e 1,79 franchi per il diesel. Ciò significa che oggi la benzina costa circa il 10% in più rispetto ad allora, mentre il rincaro per il gasolio raggiunge il 12%.

L’apice dei prezzi era per contro stato toccato ad aprile e a maggio. In quei mesi, un litro di senza piombo 98 veniva pagato 2,04 franchi e uno di diesel 2,24 franchi.

Il TCS pubblica a intervalli irregolari il prezzo medio al litro di carburante sulla base dell’analisi di diverse fonti. Il costo effettivo alla pompa varia però chiaramente a seconda della regione e del singolo distributore.

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