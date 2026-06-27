Principe Harry e famiglia alloggeranno in residenze reali in visita

Keystone-SDA

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Il principe Harry, sua moglie Meghan e i loro due figli alloggeranno presso residenze reali durante il loro primo viaggio di famiglia nel Regno Unito dopo quattro anni, previsto per il mese di luglio. Lo ha riferito una fonte informata sul viaggio.

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(Keystone-ATS) Il principe, attualmente ai ferri corti con la famiglia, la moglie e i due figli Archie di sette anni e Lilibet di cinque, soggiorneranno in un mix di residenze reali e alloggi privati durante la visita, ha confermato la fonte all’Afp.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, durante il soggiorno il Duca e la Duchessa del Sussex saranno ospiti di Re Carlo III presso una tenuta reale non specificata. In occasione di visite precedenti, Harry aveva rifiutato di alloggiare nelle tenute reali, stando a quanto riferito dai media.

La coppia ha lasciato la Gran Bretagna alla volta del Nord America nel 2020, ritirandosi dagli impegni reali in seguito a un aspro conflitto con la famiglia; tale frattura si è ulteriormente aggravata negli anni successivi, quando Harry ha pubblicato il suo libro di memorie “Spare” – ricco di rivelazioni scottanti – ed è stato coinvolto in battaglie legali nel Regno Unito.