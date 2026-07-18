La settimana in Svizzera

Il mondo dello sci svizzero è in lutto. Roland Collombin, uno dei più grandi discesisti della storia del Paese, è morto all’età di 74 anni . Si è spento il 10 luglio a causa di un cancro la cui esistenza era stata resa pubblica l’anno scorso. I suoi funerali si sono svolti giovedì.

Per un’intera generazione di svizzere e svizzeri, il suo nome rimane associato ai grandi anni dello sci alpino elvetico. Nato nella Val de Bagnes, in Vallese, Roland Collombin si era rivelato al mondo durante i Giochi olimpici di Sapporo nel 1972. Allora semplice riserva e quasi sconosciuto, aveva sorpreso tutti vincendo la medaglia d’argento nella discesa libera, battuto solo da Bernhard Russi, altra grande figura dello sci rossocrociato.

Quella medaglia olimpica segnò l’inizio di una carriera eccezionale. Ma la leggenda di Roland Collombin si è forgiata anche attraverso il duello che lo contrapponeva a Bernhard Russi. Da un lato, l’urano dallo stile impeccabile, spesso presentato come il “genero ideale”. Dall’altro, il vallesano dal carattere forte, noto per il suo temperamento impetuoso e il suo gusto per il rischio. Un’opposizione di caratteri che contribuì ad appassionare il pubblico svizzero nel corso degli anni Settanta.

All’apice della sua carriera, Roland Collombin conquistò due Coppe del Mondo di discesa e ottenne in particolare due vittorie nella mitica discesa di Kitzbühel. Ma il suo percorso prese una piega drammatica a Val-d’Isère. Vittima di una prima grave caduta nel 1974, l’anno successivo cadde esattamente nello stesso punto, riportando fratture alle vertebre e rimanendo paralizzato per due giorni. Non tornò mai più a gareggiare ai massimi livelli.

Il ritiro dalle competizioni non ha mai trasformato Roland Collombin in un tranquillo notabile. Nel corso degli anni, l’ex campione si è dedicato a svariate attività: ha custodito mandrie sugli alpeggi, ha lavorato nel commercio di vino e ha gestito un bistrot specializzato in raclette a Martigny. Una seconda vita atipica come il personaggio stesso, rimasto fino all’ultimo fedele alla sua immagine di vallesano schietto e anticonformista.