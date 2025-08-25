Lukas Weber, direttore dell’OSE: “Esistono chiaramente delle lacune nella regolamentazione”

Il nuovo direttore dell'OSE Lukas Weber nella sala del Consiglio nazionale. Melanie Eichenberger / Swissinfo

Volti nuovi, più giovani e più femminili: il Consiglio degli Svizzeri all’estero (CSE) si è riunito per la prima volta nella sua nuova composizione in occasione degli SwissCommunity Days a Palazzo federale a Berna (22 e 23 agosto). Il direttore dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), Lukas Weber, traccia un bilancio complessivamente positivo dell’evento, pur indicando alcune aree di miglioramento.

6 minuti

Swissinfo: Gli SwissCommunity Days sono il primo grande evento che organizza da quando è entrato in carica cinque mesi fa. Qual è il suo bilancio?

Lukas Weber: Ho la fortuna di poter contare su un team motivato e a cui sta a cuore la missione dell’OSE. Detto ciò, le elezioni dirette hanno provocato un po’ d’agitazione.

Alcuni delegati sono rimasti sorpresi dalla loro elezione e si chiedono se vogliono davvero assumere questo ruolo. In Germania, due persone appena elette si sono già ritirate.

Spero che riusciremo a stabilizzare la situazione, sfruttando i vantaggi del sistema di elezioni dirette e ritrovando una certa continuità.

E concretamente, che bilancio trae dagli SwissCommunity Days?

L’atmosfera e l’interesse dimostrato dai delegati e dalle delegate sono stati molto stimolanti. Tutto ha funzionato bene grazie all’impegno del team, cosa non scontata. Temevamo in particolare che la complessità logistica di Palazzo federale potesse disturbare lo svolgimento dei workshop. Alla fine, tutto è andato per il meglio.

La sessione di chiusura del primo giorno è stata anche molto interessante: le persone presenti hanno condiviso i loro progetti ed espresso i loro bisogni per esercitare il mandato. Sono emersi molti elementi che discuterò con il comitato.

Quando dice “stimolante”, si riferisce soprattutto alle persone?

Esattamente. Ho percepito che le persone erano felici di essere qui, fiere di essere delegati. Sono curiose di ciò che le aspetta, desiderose di imparare e riconoscenti per il programma proposto. E il fatto che si svolga a Palazzo federale aggiunge ovviamente un valore simbolico.

>>> Il nostro articolo sulla seduta del Consiglio degli Svizzeri all’estero:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quinta Svizzera Tra entusiasmo e critiche interne, il Parlamento della Quinta Svizzera inaugura la nuova legislatura Questo contenuto è stato pubblicato al Sabato a Berna il Consiglio degli Svizzeri all’estero ha dato il via alla sua nuova legislatura. Critiche interne hanno creato tensioni. Di più Tra entusiasmo e critiche interne, il Parlamento della Quinta Svizzera inaugura la nuova legislatura

Il nuovo formato di questo incontro ha convinto i delegati e le delegate presenti?

La metà di loro è nuova, quindi non ha un termine di paragone. Lo stesso vale per me. Ma ho l’impressione che alcuni rimpianti espressi dai veterani per il formato del Congresso degli Svizzeri all’estero si siano attenuati.

Il programma ha chiaramente convinto le persone partecipanti, che hanno adottato il nuovo formato in modo abbastanza naturale. La mia impressione: i nostalgici sono meno numerosi, e quelli che apprezzano il nuovo formato sono in aumento.

Il nome SwissCommunity Days ha suscitato discussioni. Il termine Congresso degli Svizzeri all’estero non corrispondeva meglio allo spirito dell’evento?

Il termine SwissCommunity Days mi sembra adeguato. Si può discutere sull’uso dell’inglese, ma il significato è pertinente. Un congresso evoca piuttosto una logica in cui si viene serviti. Qui, si lavora insieme. Chi partecipa contribuisce attivamente, ci sono dei nworkshop, e le giornate sono per definizione interattive.

Il presidente dell’OSE Filippo Lombardi e il nuovo direttore dell’organizzazione Lukas Weber. Samuel Jaberg / Swissinfo

Con l’introduzione delle elezioni dirette in molti Paesi, il Consiglio degli Svizzeri all’estero è stato ampiamente rinnovato. Come si è manifestato questo cambiamento durante gli SwissCommunity Days?

Si è percepito. Alcuni delegati e delegate non sembravano ancora ben consapevoli del loro ruolo. Una parte di loro deve ancora appropriarsi della funzione. Gli SwissCommunity Days hanno proprio permesso loro di muovere i primi passi, immergersi in questa nuova realtà e fare qualcosa per la comunità degli svizzeri e delle svizzere all’estero. In francese, abbiamo parlato di “iniziazione”, una sorta di passaggio verso un nuovo universo.

Qual è stato per lei il momento più significativo di queste due giornate a Berna?

Sentire il fremito nella sala. Il mio primo discorso era rivolto ai francofoni, e ho percepito che erano attenti, che il messaggio passava.

E quali sono stati i punti di attrito?

È evidente che dobbiamo rivedere il nostro processo elettorale, perché le tensioni erano prevedibili. Abbiamo anche ricevuto un numero record di proposte. Il regolamento prevede che le mozioni possano essere presentate fino a dieci giorni prima della seduta del Consiglio, il che ci ha messo sotto pressione per trattarle in tempo.

Sono un po’ sorpreso che questo limite di dieci giorni sia diventato un problema solo ora, ma in passato c’erano poche mozioni, quindi non era difficile. Dobbiamo considerare di prolungare questo termine. In breve, esistono chiaramente delle lacune nella regolamentazione, che dovranno essere corrette durante questa legislatura. Bisognerà colmare i vuoti, ma anche alleggerire gli eccessi di regolamentazione.

Questa riunione segna l’inizio della legislatura 2025–2029. Secondo lei, la nuova composizione del Consiglio influenzerà i temi trattati?

Lascerò che le cose seguano il loro corso. Non sono in grado di fare previsioni. Quando si è nuovi nel Consiglio, è difficile definire le priorità per i prossimi quattro anni. Penso quindi che i membri più anziani continueranno a dominare i dibattiti.

Quali saranno gli assi prioritari di questa legislatura?

Vorrei che ci concentrassimo sulla regolamentazione e sulla governance. Come guidare l’organizzazione? Quali organi, quali missioni, quali competenze? Le finanze saranno anche al centro delle preoccupazioni, perché dobbiamo aspettarci in futuro una riduzione del sostegno della Confederazione, che rappresenta l’83% del nostro budget.

Quindi principalmente questioni organizzative e finanziarie?

Può sembrare prosaico, ma bisogna garantire l’esistenza dell’organizzazione prima di lanciarsi, ad esempio, in iniziative politiche ambiziose.

Quali saranno i temi principali sui quali i membri del CSE insisteranno nelle prossime riunioni?

Una maggiore partecipazione è un tema importante, i delegati e le delegate vogliono avere più voce in capitolo. Ma, alla fine, bisogna restare capaci di agire e trasformare le discussioni in risultati concreti.

Tradotto con il supporto dell’IA/mar

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative