Tra entusiasmo e critiche interne, il Parlamento della Quinta Svizzera inaugura la nuova legislatura

I nuovi e vecchi delegati al Consiglio degli Svizzeri hanno sostituito per un giorno i consiglieri nazionali nella Camera del popolo. Samuel Jaberg / Swissinfo

Nella prestigiosa cornice della sala del Consiglio nazionale, sabato a Berna il Consiglio degli Svizzeri all’estero (CSE) ha dato il via alla nuova legislatura. Sebbene l’atmosfera fosse solenne, alcune critiche interne hanno generato tensioni.

9 minuti

Melanie Eichenberger Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio. Katy Romy

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione. Altre lingue: 2 Deutsch de Zwischen Einheit und Spannungen: Der Auslandschweizer-Rat nimmt seine Arbeit auf Di più Zwischen Einheit und Spannungen: Der Auslandschweizer-Rat nimmt seine Arbeit auf

Français fr Entre ferveur et critiques internes, le Conseil des Suisses de l’étranger fait sa rentrée originale Di più Entre ferveur et critiques internes, le Conseil des Suisses de l’étranger fait sa rentrée

L’emozione era palpabile tra i circa 120 rappresentanti della diaspora giunti a Berna da ogni parte del mondo, che non hanno mancato di immortalare il momento con numerose foto. Filippo Lombardi, presidente dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), li ha accolti con entusiasmo.

La portata simbolica della seduta costitutiva è stata rafforzata dalla presenza della presidente del Consiglio nazionale, Maja Riniker (Partito liberale radicale / PLR), giunta appositamente dal Canton Argovia. Nel suo discorso ha sottolineato il ruolo essenziale della Quinta Svizzera: “Rappresentate una Svizzera coraggiosa”, ha dichiarato rivolgendosi ai delegati e alle delegate.

Ha inoltre ricordato le priorità che attendono il CSE nei prossimi anni: accesso all’identità elettronica (e-ID), garanzia dei diritti politici a livello cantonale per tutti gli svizzeri e le svizzere all’estero, e un adeguamento dell’assicurazione malattia alle realtà di vita fuori dai confini nazionali. “Questa è precisamente la missione dei nuovi delegati: far sentire queste rivendicazioni”, ha sottolineato.

Secondo Maja Riniker, il cosiddetto Parlamento della Quinta Svizzera svolge un ruolo centrale nel mantenere un dialogo vivo tra la diaspora e la patria. Ha concluso ringraziando i partecipanti per il loro impegno: “Siete i nostri migliori ambasciatori all’estero”.

Sguardi incrociati sulla vita di chi vive all’estero

Erano presenti anche tre veri ambasciatori: Simon Geissbühler (Israele), Frank Grütter (Singapore) e Viktor Vavricka (Nuova Zelanda). Tutti hanno fatto il punto sulla situazione nei rispettivi Paesi e offerto uno spaccato della vita della diaspora.

Simon Geissbühler ha parlato dei legami tra le 24’400 persone di nazionalità elvetica in Israele e l’ambasciata in un contesto segnato dalla guerra: “Ho smesso di contare quante volte ho dovuto rifugiarmi in un bunker”, ha raccontato.

L’ambasciatore ha in particolare sottolineato quanto sia importante, in una situazione di crisi, mantenere stretti contatti con i cittadini svizzeri presenti nel Paese. “Anche quando siamo stati costretti a chiudere la sede, abbiamo continuato a garantire la nostra operatività. Un membro del personale era sempre presente per rispondere alle richieste”, ha raccontato.

Il nuovo Consiglio degli Svizzeri all’estero conta un numero maggiore di delegati giovani. Samuel Jaberg / Swissinfo

Viktor Vavricka ha evidenziato un problema che riguarda circa 600 pensionate e pensionati svizzeri in Nuova Zelanda: “La pensione svizzera viene dedotta da quella neozelandese, il che non è giustificato”. Di conseguenza, molti non ricevono la rendita locale, poiché inferiore a quella svizzera. “Stiamo cercando una soluzione, ma manca la volontà politica in Nuova Zelanda”, ha deplorato.

Frank Grütter ha da parte sua descritto la comunità delle circa 2’600 persone col passaporto rossocrociato che vivono a Singapore. Una comunità, ha detto, omogenea e distribuita su un territorio ristretto, il che facilita gli scambi. L’ambasciatore ha ricordato che circa 13’000 aziende svizzere sono presenti nella città-Stato, generando circa 25’000 posti di lavoro. “La mia priorità è offrire servizi di qualità ai miei concittadini e alle mie concittadine nel Paese e strutturare una rete locale», ha dichiarato.

Il punto più delicato della giornata

L’elezione ufficiale dei 120 membri all’estero e dei 20 membri interni del Consiglio degli Svizzeri all’esteroCollegamento esterno, nonché del presidente e del comitato dell’OSE, doveva essere una semplice formalità, ma le reazioni sono state forti.

I delegati e le delegate dell’estero sono stati confermati senza discussione, probabilmente grazie all’introduzione, per la prima volta, di un sistema di elezioni dirette in oltre 40 Paesi. “Il nostro obiettivo è che tutti i seggi siano assegnati tramite elezioni dirette nella prossima legislatura”, ha dichiarato Filippo Lombardi.

È in seguito che le cose si sono complicate. Il CSE comprende anche delegati che vivono in Svizzera: rappresentanti che siedono nel Parlamento federale, del mondo economico, di organizzazioni pubbliche e di associazioni impegnate a favore della comunità svizzera all’estero.

Samuel Jaberg / Swissinfo

Membri interni eletti in blocco

Come previsto dallo statuto, il comitato dell’OSE ha proposto questi membri. Il metodo di designazione e l’assenza di alcuni durante la scorsa legislatura hanno provocato accesi scambi. Diversi delegati sono stati criticati.

Alla fine, il Consiglio ha deciso di eleggere in blocco i 20 membri interni, confermando ufficialmente la loro elezione. “Siamo stati eletti, ma provo disagio sapendo che alcune persone qui non volevano la mia elezione”, ha detto la consigliera nazionale Elisabeth Schneider-Schneiter (Il Centro).

Ha invitato il comitato dell’OSE a preparare meglio la prossima designazione, per garantire fiducia nel processo e nelle persone proposte. Filippo Lombardi ha sostenuto la richiesta: “L’obiettivo è adattare il regolamento durante questa legislatura”.

>> Participate al nostro dibattito:

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Melanie Eichenberger Cosa vi aspettate dal Consiglio degli Svizzeri all’estero per i prossimi quattro anni? Le elezioni del Consiglio degli Svizzeri all’estero per la legislatura 2025-2029 si sono svolte in primavera. Quali sono i temi su cui questa istituzione dovrà porre l’accento? Partecipa alla discussione Visualizza la discussione

Critiche mirate contro membri del comitato

La tensione è aumentata con l’elezione del comitato. La rielezione del consigliere agli Stati socialista Carlo Sommaruga, presidente del gruppo parlamentare Svizzera-Palestina, è stata contestata da un delegato israeliano, che lo ha accusato di posizioni critiche verso lo Stato ebraico.

Il consigliere nazionale dell’Unione democratica di centro Roland Rino Büchel è stato criticato per le assenze alle sedute. “Non eleggetemi se non lo desiderate”, ha detto, precisando che sabato era presente nella sala del Consiglio nazionale nel suo tempo libero.

In caso di non rielezione, saprebbe benissimo come impiegare il suo tempo libero, ha aggiunto. “Ma se mi eleggerete, continuerò a difendere gli interessi degli svizzeri”, ha assicurato.

Sono state criticate anche la mancanza di scelta, l’assenza di candidature alternative e una gestione ritenuta insufficiente del ricambio generazionale. Nonostante queste prese di posizione, il presidente e il comitato sono stati confermati nelle loro funzioni con ampia maggioranza. Le persone oggetto delle critiche hanno ottenuto addirittura oltre il 90% dei voti.

Identità e voto elettronici al centro delle preoccupazioni

Il Parlamento della Quinta Svizzera ha inoltre adottato una risoluzione a favore dell’identità elettronica (e-ID), la cui base legale sarà sottoposta a votazione federale il prossimo 28 settembre. Secondo il testo, essa permetterebbe alle persone espatriate di “gestire le proprie pratiche amministrative in modo più efficiente online, indipendentemente dal luogo e dall’orario”. Il CSE considera inoltre che si tratti di una base fondamentale per sviluppare il voto elettronico e la raccolta di firme online per iniziative e referendum. L’e-ID semplificherebbe anche le procedure di identificazione per chi vive all’estero e desidera aprire o gestire un conto in Svizzera.

“Sappiamo che l’e-ID contribuirà a realizzare la nostra principale richiesta, ovvero l’introduzione del voto elettronico”, ha dichiarato il presidente dell’OSE, Filippo Lombardi. A questo proposito, il consigliere nazionale del PLR e membro dell’ufficio dell’OSE Laurent Wehrli ha sottolineato che sono in corso discussioni con la Conferenza delle cancellerie di Stato e con le persone responsabili del dossier nei partiti. “Stiamo cercando di costruire relazioni per sviluppare test di e-voting in vista delle elezioni federali dell’ottobre 2027”, ha indicato.

>> Rileggete la nostra inchiesta sul voto elettronico:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera La maggior parte degli svizzeri all’estero non potrà votare online nel 2027 Questo contenuto è stato pubblicato al Solo pochi Cantoni dovrebbero disporre di un sistema di voto elettronico per le prossime elezioni federali, secondo un’indagine di swissinfo.ch. Di più La maggior parte degli svizzeri all’estero non potrà votare online nel 2027

Le minacce contro uno scudo sulla disinformazione

Anche la direttrice di Swissinfo, Larissa M. Bieler, è intervenuta davanti al CSE. Ha ricordato che il mandato informativo rivolto all’estero — che comprende Swissinfo, tvsvizzera.it, 3SAT e TV5 Monde — è minacciato dalle misure di risparmio previste dalla Confederazione. In questo contesto, il Consiglio federale sta valutando di sopprimere il proprio contributo annuale di 19 milioni di franchi al finanziamento di tale mandato.

“Ogni mese, circa 14’000 persone cercano su Internet se la Svizzera è neutrale”, ha osservato Larissa M. Bieler. Ha sottolineato che, se questi utenti non trovano una fonte svizzera aggiornata e ben indicizzata, rischiano di incappare in media stranieri poco affidabili, favorendo così la diffusione di informazioni false. “I media svizzeri affidabili rappresentano uno scudo contro la disinformazione”, ha affermato la direttrice di Swissinfo.

>> Il nostro articolo sulla prima giornata degli SwissCommunity Days:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quinta Svizzera Nuovo inizio per il Consiglio degli Svizzeri all’estero Questo contenuto è stato pubblicato al I primi SwissCommunity Days segnano l’avvio di una nuova legislatura del Consiglio degli Svizzeri all’estero (CSE), rafforzata da elezioni più democratiche che mai. Al centro delle rivendicazioni: il voto elettronico. Di più Nuovo inizio per il Consiglio degli Svizzeri all’estero

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con il supporto dell’IA/mar