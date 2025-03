Oggi in Svizzera

In Svizzera, l’industria degli armamenti è soggetta alla legge sul materiale bellico, che vieta la fornitura di armi ai Paesi in guerra. In un momento in cui la Commissione europea sta pianificando di investire 800 miliardi di euro per il riarmo dell’Europa, le attuali normative hanno un impatto negativo sull’industria bellica svizzera. Dopo che il Consiglio federale ha rifiutato di autorizzare la Germania a esportare attrezzature svizzere in Ucraina, diversi Paesi hanno deciso di non ordinare attrezzature svizzere.

La Svizzera ospita un gran numero di aziende che sono coinvolte più o meno direttamente nel settore degli armamenti. Secondo BAK Basel, l’industria degli armamenti genera circa 14’000 posti di lavoro in Svizzera, con un valore aggiunto di 2,3 miliardi di franchi. Tuttavia, se si tiene conto dell’occupazione indiretta, questa cifra sale a 32 miliardi. Secondo la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), le esportazioni svizzere di materiale bellico sono in forte calo.

Consapevole delle preoccupazioni del settore, il Dipartimento federale della difesa ha dichiarato che “la Svizzera (e la sua industria degli armamenti) deve tornare a essere considerata un partner affidabile in Europa. A tal fine, abbiamo bisogno di condizioni quadro e di certezza giuridica per le esportazioni di armi”.

Il Consiglio federale intende ora rivedere la legge sul materiale bellico. In questo modo, in alcuni casi, è possibile esportare armi verso Paesi in conflitto. Il Parlamento voterà a breve su questa controversa modifica della legge.