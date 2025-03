Oggi in Svizzera

Pur avendolo verosimilmente preferito al suo avversario Markus Ritter, i Verdi (sinistra ecologista) sono stati particolarmente critici nei confronti del nuovo ministro. “Con l’elezione di Martin Pfister, il Governo si sposta ancora più a destra”, ha dichiarato il partito in un comunicato stampa in cui afferma che il rafforzamento del blocco borghese e conservatore minaccia sia la protezione dell’ambiente che la giustizia sociale.

Anche il Partito socialista (PS) ha interpretato l’elezione come “una preoccupante svolta a destra” del Consiglio federale. La co-presidente del partito, Mattea Meyer, ha inoltre deplorato il fatto che ora ci siano solo due donne al Governo. “Questo fa male in un momento in cui la dominazione maschile sta di nuovo prendendo piede”, ha dichiarato a SRF.

Il Partito liberale radicale (PLR, destra) ha chiesto che il nuovo ministro agisca rapidamente nel caso in cui assuma la direzione del Dipartimento della difesa. “La nostra industria degli armamenti è sull’orlo del collasso. Alla Svizzera manca una strategia globale”, ha dichiarato il PLR sul social network X. La deputata del PLR Jacqueline de Quattro ha definito l’elezione di Martin Pfister una “scelta di fiducia”, affermando che il 61enne ha dato l’impressione di essere una persona capace di trovare consenso.

“Ci sono molte incognite con questo nuovo consigliere federale. Sarà controllato da vicino”, ha da parte sua sottolineato Nicolas Kolly, membro dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice). Il suo partito aveva indicato la sua preferenza per l’altro candidato, Markus Ritter.

Per la consigliera nazionale del Centro Elisabeth Schneider-Schneiter “è stata un’elezione per gli svizzeri all’estero. Martin Pfister sa cosa significa essere un espatriato. Ha anche un legame familiare con l’estero. Con questa elezione, il Parlamento ha dato voce agli svizzeri all’estero in Consiglio federale“.