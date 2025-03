Oggi in Svizzera

Non ci sono state sorprese per quanto riguarda la distribuzione dei dipartimenti in Consiglio federale: Martin Pfister (Centro) assumerà la direzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) .

La distribuzione dei dipartimenti del Consiglio federale avviene nel corso di una riunione informale in privato. Oggi è stato annunciato che il DDPS rimane nelle mani del centro-destra. Come ricorda la Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF, il DDPS non è mai stato in mani socialiste.

Rimaniamo al DDPS: in un’intervista rilasciata al quotidiano Tages-Anzeiger, il capo uscente delle Forze aeree Peter Merz ha dichiarato che è “negligente” mettere in discussione l’acquisto dei caccia F-35 nell’attuale situazione geopolitica. Secondo Merz, inoltre, si stanno diffondendo false affermazioni. “Ve lo posso assicurare: non esiste alcun interruttore che metta fuori uso l’F-35. Non ci sono prove a sostegno di questa affermazione”.

Un abbandono del programma F-35 sarebbe fatale per la sicurezza della Svizzera, continua Merz. Da un lato per i soldi già spesi, dall’altro “l’approvvigionamento di una nuova flotta richiede dai 12 ai 15 anni. […] Dobbiamo già garantire la possibilità di mantenere le operazioni fino a quando i nuovi aerei non saranno pienamente operativi”. Merz è convinto che senza l’F-35 lo spazio aereo svizzero non sarebbe più protetto entro il 2032.