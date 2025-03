Oggi in Svizzera

Lo svizzero morto in gennaio sotto custodia iraniana è stato arrestato per presunto spionaggio nell’autunno del 2024. (immagine simbolica)

Con l’Aargauer Zeitung ripercorriamo innanzitutto la vicenda. Nel gennaio 2025, un uomo svizzero di 64 anni è morto in prigione in Iran, presumibilmente per suicidio. Le autorità iraniane lo avevano etichettato come una spia entrata nel Paese da turista nell’ottobre 2024 e arrestato per aver fotografato installazioni militari. Da quando si è saputo della morte dello svizzero, si è ipotizzato che fosse stato arrestato per essere usato come moneta di scambio dalle autorità iraniane per il rilascio del presunto agente iraniano Mohamed Abedini, che viveva a Losanna.

Abedini è poi stato arrestato in Italia e si sospetta che l’Iran abbia quindi incarcerato, per la stessa ragione, la giornalista Cecilia Sala. L’8 gennaio 2025 Abedini è stato rilasciato in Italia e Sala a Teheran. Il detenuto svizzero si sarebbe tolto la vita il 9 gennaio.

Il consigliere nazionale socialista Fabiano Molina ha chiesto oggi al Governo, ad esempio, se il corpo è stato sottoposto ad autopsia da parte del Ministero pubblico della Confederazione, che sta svolgendo un’indagine sul caso, come reagirebbe se emergessero prove di un assassinio e se c’è un collegamento con il caso Abedini/Sala.

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha risposto che al momento non ci sono indicazioni di un collegamento tra le due vicende e che il Governo non commenta le indagini in corso, sottolineando comunque che l’Ambasciata svizzera a Teheran è intervenuta più volte presso il Ministero degli esteri iraniano.