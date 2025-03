Oggi in Svizzera

Dei circa 1,4 milioni di persone immigrate e ancora presenti in Svizzera alla fine del 2023, 173’000, ovvero il 13%, provengono dal settore dell’asilo. Il restante 87% è immigrato al di fuori del sistema di asilo e proviene principalmente dall’UE.

Più della metà è entrata in Svizzera con un permesso B, concesso a persone provenienti dall’UE o da Paesi terzi che lavorano o studiano nella Confederazione. I residenti di breve durata rappresentano quasi il 30% di tutti gli ingressi. Il loro permesso, il permesso L, consente generalmente di lavorare in Svizzera per un anno. Infine, poco più di 40’000 persone sono entrate in Svizzera con un permesso C nell’arco di 13 anni. Questo permesso dà diritto al soggiorno di lunga durata.

Inoltre, quasi 90’000 persone hanno ottenuto un permesso S, uno speciale status di protezione attivato per la prima volta nel marzo 2022 per le persone fuggite dall’Ucraina.