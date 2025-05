Oggi in Svizzera

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Così il nuovo Papa Leone XIV si è presentato per la prima volta ai fedeli in Piazza San Pietro – e al mondo intero.

I titoli di oggi sono dominati da un americano. E, per una volta, non si tratta del presidente degli Stati Uniti, ma del nuovo Papa, Leone XIV .

Il conclave a Roma è stato relativamente breve in occasione di questa elezione papale. Dopo appena 24 ore, è salito fumo bianco dal comignolo della Cappella Sistina: “Habemus papam.” I cardinali di tutto il mondo riuniti al Vaticano hanno eletto lo statunitense Robert Francis Prevost come nuovo Papa. È diventato così il 267° pontefice della Chiesa cattolica.

L’elezione ha suscitato reazioni per lo più positive in tutto il mondo. Leone XIV è un canonista ed è considerato un conservatore. Ha lavorato a lungo come missionario in Perù e nel frattempo ha anche ottenuto la cittadinanza peruviana. Come cardinale, Prevost ha criticato la politica statunitense in materia di persone rifugiate.

Con le parole “che la pace sia con tutti voi”, il 69enne ha iniziato il suo primo discorso. “Il mondo ha bisogno di dialogo, speranza e fiducia”, ha scritto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter in una prima reazione su X: “La voce del Papa è importante. In questi tempi incerti, trova ascolto ben oltre la Chiesa cattolica.”