Oggi in Svizzera

Le imbarcazioni dell’iniziativa umanitaria Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, di cui fanno parte anche l’attivista svedese Greta Thunberg e una ventina di persone di nazionalità svizzera, tra cui l’ex sindaco di Ginevra Rémy Pagani, sono state intercettate dalle forze israeliane. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha lanciato un appello alle autorità di Tel-Aviv.

Il DFAE chiede di agire in conformità ai principi di proporzionalità e necessità, garantendo la sicurezza dei partecipanti. Ha anche annunciato il dispiegamento di un dispositivo consolare per la protezione delle persone coinvolte.

Il ministero degli esteri israeliano ha comunicato che le persone fermate sono “sane e salve” e da Israele verranno espulse verso l’Europa. Il DFAE, tuttavia, è stato informato dell’arresto di alcuni partecipanti, di cui non sono stati ancora rivelati ufficialmente i nomi. “Il DFAE sta facendo tutto il possibile per ottenere al più presto informazioni sulle persone detenute e sul luogo di detenzione. Non appena possibile, i rappresentanti dell’Ambasciata visiteranno i detenuti”, si legge in una nota.

La notizia dell’inizio delle intercettazioni ieri sera ha rapidamente provocato reazioni, innescando proteste di piazza in diverse città europee, anche in Svizzera. La più grande nella Confederazione si è svolta a Losanna dove, alle 21:30 di mercoledì, tra le 500 e le 1’000 persone hanno risposto presenti a un appello di un collettivo propalestinese. Altre manifestazioni sono previste oggi in diverse città del Paese.