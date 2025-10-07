Oggi in Svizzera

A distanza di due anni, la situazione resta bloccata, con ostaggi israeliani ancora detenuti nella Striscia di Gaza e una popolazione palestinese ancora sotto il fuoco dell’esercito di Tel Aviv, con un bilancio di decine di migliaia di vittime. Questo secondo anniversario è quindi l’occasione per molte voci di chiedere la fine del conflitto.

In Svizzera, la presidente della Confederazione ha lanciato un appello alla pace per il Medio Oriente. “È giunto il momento di porre fine alla violenza”, ha scritto martedì Karin Keller-Sutter sulla piattaforma X. La consigliera federale ha invitato Hamas a liberare gli ostaggi e ha aggiunto: “I nostri pensieri vanno a tutte le persone che soffrono”.

Inoltre, il Dipartimento federale degli affari esteri ha comunicato che gli ultimi dieci svizzeri ancora trattenuti dalle autorità israeliane per aver tentato di raggiungere Gaza in barca sono stati liberati. Le persone sono state espulse verso la Giordania e prese in carico dall’ambasciata svizzera sul posto. Il loro trasferimento in Svizzera è previsto per domani, mercoledì. Altri nove svizzeri che partecipavano alla flottiglia per Gaza sono già rientrati nella Confederazione.

