Oggi in Svizzera

L’attualità internazionale è segnata da un’altra saga con innumerevoli episodi e colpi di scena: quella dei dazi doganali statunitensi. Durante il fine settimana, il presidente americano Donald Trump ha alternato toni duri e concilianti nei confronti della Cina, facendo venire i sudori freddi alle principali borse mondiali, compresa quella svizzera .

Ritenendo che la Cina stesse diventando “molto ostile” a causa dell’introduzione di nuovi controlli sull’esportazione di terre rare, venerdì Donald Trump aveva annunciato l’intenzione di imporre dazi doganali del 100% sui prodotti cinesi a partire dal 1° novembre, in aggiunta a quelli già in vigore. Domenica, il presidente statunitense ha moderato i toni, dichiarando sulla sua piattaforma social Truth Social che gli Stati Uniti vogliono “aiutare la Cina, non danneggiarla”.

Questo genere d’incertezza ha un effetto deleterio sui mercati azionari. L’annuncio di venerdì ha fatto sì che numerose borse chiudessero in rosso. In Svizzera, i tre principali indici borsistici avevano registrato un calo, con -1,01% per lo Swiss Market Index, -1,19% per lo Swiss Leader Index e -0,93% per lo Swiss Performance Index.

Le dichiarazioni rassicuranti di domenica non sono bastate a calmare del tutto i mercati finanziari. Lunedì, le principali borse asiatiche erano in netto ribasso. In controtendenza, la Borsa svizzera ha invece registrato un leggero rimbalzo lunedì in apertura.