Oggi in Svizzera

Le accuse del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) sono pesanti. I due uomini, residenti nell’Arco lemanico, avrebbero raccolto migliaia di franchi a Ginevra tra il 2016 e il 2022 per una presunta organizzazione terroristica in Kosovo chiamata “Fratelli di Viti”.

Secondo l’MPC, si tratta di un gruppo radicale che conta da 40 a 50 membri. Si richiama alla corrente salafita dell’Islam e aderisce all’ideologia del sedicente Stato Islamico. Alcuni membri sono d’altronde già stati condannati in Kosovo e in Macedonia per aver combattuto a fianco dell’organizzazione terroristica. Il progetto del gruppo è di stabilire un califfato in una regione del Kosovo.

Il denaro raccolto dai due accusati sarebbe servito in particolare ad acquistare armi e munizioni, a corrompere giudici kosovari e ad aiutare un imputato a fuggire dalla giustizia. I due uomini rischiano fino a 10 anni di prigione e, per uno di loro, l’espulsione dalla Svizzera.