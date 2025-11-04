Oggi in Svizzera

Come tutti i partiti, anche il PLR ha dovuto rendere pubblici i propri conti al 30 giugno presso il Controllo federale delle finanze (CDF). Solo in un secondo momento, però, ci si è accorti che erano stati dimenticati oltre tre milioni di franchi. Non è chiaro se l’errore sia stato notato dal partito o dal CDF: secondo il Tages-Anzeiger, entrambe le parti sono evasive. Stando ai liberali radicali, “non si era capito” che alcune donazioni per le campagne di votazione avrebbero dovuto essere dichiarate anche come donazioni al partito.

Il PLR sottolinea di aver segnalato l’errore “immediatamente” e di aver registrato nuovamente gli importi, questa volta in modo corretto. Ciononostante, l’incidente intacca l’immagine di un partito che fa della trasparenza e della competenza economica i suoi cavalli di battaglia. A ogni modo, i liberali radicali si collocano ora, con 6,6 milioni di franchi, subito dietro al Partito socialista (PS, sinistra), che rimane in testa con 8,2 milioni.

L’errore del PLR non ha modificato la classifica dei partiti con le maggiori entrate, ma alimenta il dibattito sulla gestione della trasparenza in politica. Secondo il Tages-Anzeiger, il partito sta attualmente investendo circa 950’000 franchi nella campagna contro l’iniziativa sull’imposta di successione, più di qualsiasi altro schieramento contrario. Si vedrà nel corso della campagna di votazione se la correzione dei conti avrà ripercussioni sulla fiducia nei confronti dei liberali-radicali.