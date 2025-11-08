La settimana in Svizzera

Sciatori a Engelberg il 7 gennaio 2023. Il cosiddetto limite di zero gradi, dove la pioggia si trasforma in neve, è aumentato di diverse centinaia di metri dall’inizio del XX secolo e si prevede che salirà di altri 550 metri entro la fine del secolo, fino a circa 1.450 metri in inverno.

Il clima in Svizzera sta diventando più caldo, più secco e più imprevedibile. Inoltre, le temperature potrebbero aumentare ancora più di quanto previsto, secondo un rapporto sugli scenari climatici svizzeri.

Rispetto alla media globale, il cambiamento climatico in Svizzera è più marcato, hanno dichiarato martedì l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) e il Politecnico federale di Zurigo. Mentre la temperatura globale è aumentata di 1,3°C, in Svizzera il riscaldamento rispetto all’era preindustriale ha già raggiunto i 2,9°C. Secondo i calcoli dei ricercatori, la Svizzera registrerebbe un incremento di 4,9°C se il pianeta si dovesse riscaldare di 3°C.

Questi valori rappresentano un incremento del 10-15% rispetto agli scenari climatici del 2018. Secondo il rapporto, questo riscaldamento comporterà più ondate di calore, maggiore siccità, precipitazioni più intense e meno neve.

“Il futuro climatico della Svizzera è cupo”, ha scritto martedì il sito web Watson in un articolo sul realismo climatico. Si tratta della convinzione che gli sforzi per limitare il cambiamento climatico in linea con gli obiettivi internazionali difficilmente avranno successo, e che quindi i Governi dovrebbero iniziare a prepararsi alle conseguenze di un mondo più caldo.