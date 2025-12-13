La settimana in Svizzera

Fondata nel 1993 da Peter Sauber, la scuderia ha partecipato a più di 600 Gran Premi e formato diversi piloti di fama internazionale, tra cui Kimi Räikkönen e Felipe Massa. Nonostante mezzi limitati, il team ha saputo costruirsi una reputazione di serietà e passione, diventando motivo d’orgoglio nazionale per un Paese che conta una sola scuderia nella disciplina. I suoi migliori risultati sono un 2° posto in gara, 11 podi, 1 pole position e 3 giri più veloci in gara.

La scuderia con sede a Hinwil (Zurigo) è stata rilevata da Audi. Dalla prossima stagione, il nome Sauber scomparirà definitivamente dalle griglie di partenza, sostituito da Audi Team F1. Gli osservatori sperano che l’arrivo del marchio dei quattro anelli ridia al team zurighese lo slancio competitivo che talvolta gli è mancato, preservando al contempo l’eredità di Peter Sauber.

Non è la prima volta che Sauber si avvicina a un grande nome dell’industria automobilistica tedesca. La scuderia svizzera era passata brevemente sotto il controllo di BMW tra il 2006 e il 2009. Il team BMW Sauber F1 aveva allora ottenuto risultati solidi, con una vittoria in Gran Premio nel 2008 e il 2° posto nel campionato costruttori nel 2007. Ma la casa bavarese si era ritirata dalla Formula 1 nel 2009 e Peter Sauber aveva riacquistato la maggioranza del capitale della sua scuderia.