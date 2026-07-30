Oggi in Svizzera

Al momento del fatto era minorenne: Paula L. e sua madre Iwona L. davanti al municipio di Untersiggenthal.

Le autorità argoviesi fanno marcia indietro nel caso di Iwona L. e della figlia Paula. Il Cantone ritiene che le due vittime di abusi da parte di un ex deputato cantonale avrebbero dovuto ricevere un sostegno finanziario maggiore dal loro Comune e che non dovrebbero essere espulse dalla Svizzera.

Rimaste senza mezzi di sussistenza dopo l’arresto dell’ex deputato argoviese, accusato di averle narcotizzate e di aver abusato di loro, Iwona e Paula L. avrebbero avuto diritto all’assistenza sociale ordinaria e non a un semplice aiuto d’urgenza minimo. È la decisione presa dal Dipartimento cantonale della sanità e degli affari sociali, pochi giorni dopo la mediatizzazione del caso, riferisce il quotidiano Bund. Le due donne riceveranno così retroattivamente i pagamenti ai quali hanno diritto.

L’Ufficio cantonale della migrazione ha anche cambiato opinione riguardo al diritto di soggiorno delle due vittime. Aveva infatti deciso di espellerle dal Paese, ma è ora disposto a concedere loro un permesso di soggiorno, invocando “un caso di rigore personale grave”. La questione non è tuttavia ancora risolta: il Tribunale amministrativo argoviese deve pronunciarsi, poi il caso arriverà sul tavolo della Segreteria di Stato della migrazione.

La pubblicazione del racconto delle sofferenze patite dalle due donne ha cambiato le carte in tavola? L’Ufficio cantonale della migrazione lo nega. Assicura che il suo operato “si basa sui fondamenti giuridici e fattuali del caso. La pressione mediatica non è stata e non è un fattore determinante”. Resta il fatto che la decisione è arrivata due ore dopo la pubblicazione degli articoli.