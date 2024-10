“Se si pianifica con intelligenza, abbiamo posto anche per 10 milioni di abitanti”

In giugno, la popolazione residente permanente in Svizzera ha superato per la prima volta la soglia dei 9 milioni di persone. Le città, in particolare Zurigo, hanno registrato una crescita molto forte, così come le aree urbane in generale. La futurologa Martina Kühne ci spiega come potrebbero andare le cose nei prossimi decenni.

SRF News: Perché le città rimangono attraenti nonostante le esperienze fatte durante la pandemia di coronavirus, quando molte persone si sono trasferite in campagna?

Martina Kühne: Ben tre quarti della popolazione svizzera vive in aree urbane. Anche se durante la pandemia alcune persone si sono trasferite in campagna, la crescita demografica maggiore si è verificata in città o nei centri urbani. Ciò è dovuto principalmente al trasferimento di manodopera straniera nelle città.

La tendenza a trasferirsi in campagna è quindi finita?

Le città non hanno mai perso il loro fascino. Anche se stanno crescendo e diventando più grandi, le città svizzere rimangono relativamente gestibili.

Da anni si chiede che le città diventino più verdi, con più alberi e parchi. Ma c’è abbastanza spazio?

In effetti, nelle città in rapida crescita, sorgono conflitti d’uso tra spazi abitativi, aree verdi e vie di comunicazione. Si tratta quindi di negoziare l’utilizzo dello spazio. Ma esistono anche soluzioni intelligenti per costruire densamente e avere allo stesso tempo più spazi verdi. Le città svizzere sono generalmente considerate relativamente verdi.

Che ne è dunque delle conseguenze per la salute del vivere in città – traffico, gas di scarico, scarsa qualità dell’aria?

In Svizzera, città e campagna sono strettamente interconnesse: si può passare rapidamente dal centro città alla campagna e viceversa. Una delle aree più interessanti è l’agglomerato urbano. Ha qualità urbane, spazi abitativi piuttosto accessibili – e si può essere in campagna e nella grande città in un attimo.

Come sarà la città del futuro in Svizzera?

La Svizzera nel suo complesso diventerà probabilmente più urbana, con molte piccole città attraenti. Queste avranno buone scuole, buoni ristoranti, un’ampia gamma di attività per il tempo libero, ma offriranno anche un rapido accesso a foreste, laghi o altri spazi verdi. È quindi probabile che l’urbanizzazione continui. L’agglomerato urbano diventerà sempre più attraente per vivere. E se pianifichiamo con intelligenza, un giorno saremo in grado di distribuire bene dieci milioni di abitanti sul nostro territorio.

